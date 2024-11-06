THY'den İptal Duyurusu - Son Dakika
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THY'den İptal Duyurusu

Olumsuz hava şartları nedeniyle Havana, Krakow ve Bağdat seferleri iptal edildi.

06.11.2024 11:07
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Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Havana, Krakow ve Bağdat seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Havana, Krakow ve Bağdat Havalimanlarında olumsuz hava şartları nedeniyle 06 Kasım tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Ayrıca Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın yapılması planlı TK 38 Johannesburg- Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg ara seferlerimiz iptal edildi" denildi. Havayolu şirketi, Polonya'nın Krakow kentine hava şartlarının uygun olması durumunda ilave sefer planlaması yapıldığını da açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY'den İptal Duyurusu - Son Dakika

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