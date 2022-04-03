THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı - Son Dakika
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THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

03.04.2022 18:04
THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

Tokat Havalimanı'na inen THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından İstanbul'a uçuş yaptı.

Tokat Havalimanı'na inen THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından İstanbul'a uçuş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Star Alliance' yazılı TK 2583 sefer sayılı uçak 132 yolcusu ile Tokat Havalimanı'na 11.20'de iniş yaptı. Tokat'tan İstanbul'a dönecek olan yolcular 12.00'de uçağa alındı. Teknik arıza yapan uçakta yolcular yaklaşık bir saat bekledikten sonra indirildi. Tokat Havalimanı'nda arızanın giderilmesi için bekleyen 132 yolcudan 6'sı biletini başka bir güne erteledi. Teknik arızanın giderilmesinin ardından yolcular tekrar uçağa alındı. THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından 126 yolcusu ile İstanbul Havalimanı'na uçuş yaptı.

Geçtiğimiz gün Tokat-İstanbul seferini yapacak Anadolujet firmasına ait uçakta teknik arıza nedeniyle havalanamamıştı. - TOKAT

THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı
THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

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Türk Hava Yolları, Tokat Havalimanı, İstanbul, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı - Son Dakika
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