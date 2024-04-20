Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sapanca\'da Hizmet İhracatı Strateji Çalıştayı\'na katıldı

Çin Jiamusi Hanjiang Festivali: Nehre Dua ve Bereket

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.