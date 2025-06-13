Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kayseri\'ye Geliyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat yarın Kayseri'ye gelecek.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek olan Ticaret Bakanı Bolat; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenecek olan Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılacak. Bakan Bolat Zirve'nin ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - KAYSERİ