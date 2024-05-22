Ticaret Bakanlığı, Sahte Yetkili Servislere 15 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Sahte Yetkili Servislere 15 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda son iki yılda sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası uyguladı. Tüketicilerin mağdur olmaması için internet arama sonuçlarına dikkat edilmesi ve yetkili servis bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

22.05.2024 09:51
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Ticaret Bakanlığı, internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği belirlendi. Bu çerçevede sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

İnternet arama sonuçlarına dikkat edilmeli

Öte yandan internet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS'de yer alıp yer almadığı kontrol edilmeli. Tüketiciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebiliyor. Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve "www.servis.gov.tr" adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine de ulaşabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ticaret Bakanlığı, Sahte Yetkili Servislere 15 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, Sahte Yetkili Servislere 15 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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