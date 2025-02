Tigad Genel Başkanı Geçgel: "Anadolu Medyası İdam Sehpasına Gönderilmiş Durumda"

Yerel

(ÇANKIRI) - Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, "Son yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle beraber maalesef, Anadolu medyası diye tabir ettiğimiz yerel ve mahalli medya adeta idam sehpasına gönderilmiş ve yerel medyanın boynuna ilmek takılmış, yerel medya adeta asılmayı beklemektedir" dedi.

Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından 110 gazeteci, TİGAD'ın Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı ve Genel Kurulu için Çankırı'da buluştu.

Çalıştayda, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel "Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Geçiş", Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Murat Yılmaz "Büyükşehirde Yerel ve Ulusal Medya", TRT Haber Muhabiri Aynur Bayram "Kamu Yayıncılığı ve Muhabirlik", A Haber/ATV Haber Bölge Müdürü Mehmet Geçgel "Savaş ve Saha Muhabirliği", Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan "TV Gazeteciliği ve İhbar Hattı" konularını ele aldı.

Ayrıca etkinlikte TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat, TİGAD Çankırı İl Temsilcisi Sedat Öztürk ve 81 il temsilcisi hazır bulundu.

Çalıştay sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, şunları söyledi:

"TİGAD olarak Türkiye'nin birçok noktasında yeni nesil gazeteciliği konferansları veya çalıştayları düzenliyoruz. Bu ayki durağımız Çankırı oldu. İnternet Gazeteciliği Derneği olarak bizim derdimiz meslektaşlarımızın derdidir. Dolayısıyla biz meslektaşlarımız için her türlü mücadele örneğini sergiliyoruz. Son yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesiyle beraber maalesef, Anadolu medyası diye tabir ettiğimiz yerel ve mahalli medya adeta idam sehpasına gönderilmiş ve yerel medyanın boynuna ilmek takılmış, yerel medya adeta asılmayı beklemektedir. Çünkü yerel medya tasarrufa dahil edilerek hem basılı mecralar açısında düşündüğünüz zaman gazete dergi abonelikleri iptal edilmiş ilanlar alamamaktadır. ve bütün gelir kapıları yerel medyanın bütün gelir kapıları bu manada tıkanmış ve kapatılmıştır. Çünkü yerel medyanın gelirleri genelde yereldeki dinamiklerden kaynaklanmaktadır. Özelikle yerel medya belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, STK'lar ve ilçe belediyeleri vs. buradaki yerel dinamiklerden beslenmektedir. Siz tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında eğer yerel medyanın elindeki bu gelir kapısını kapatırsanız ya da bu gelirleri alırsanız işte yerel medyayı yok etmiş olur kapısına kilit vurmuş olursunuz. Bir an önce tasarruf tedbirleri genelgesinden de medyanın kapsam dışı bırakılması konusunda mücadele sergiliyoruz. Bu ve buna benzer bütün çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle gazeteci arkadaşlarımızın özlük hakları konusunda da gereken mücadeleyi sergiliyoruz. Bundan sonra da bu mantık ve anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Yerel medyanın varlığı her daim ulusal medyaya güç katıyor"

Gazeteci Aynur Bayram ise "Yerel basın çok önemli yerelin sesi olmazsa bizim sesimiz çok cılız çıkar. Bu noktada yerel ve mahalli meslektaşlarımızın gazetecilik yapan, dijitalde yerel ve görsel basında olsun onların varlığı her daim ulusal medyaya güç katıyor. Varlıkları bizim için çok önemli umarım omuz omuza daha nice yıllara bu mesleği hep birlikte icra ederiz diye dileklerimi de iletiyorum" dedi.

Gazeteci Bilgin Özçiftçi de "TİGAD'ın Avrupa başkanıyım. Nasıl TİGAD Türkiye'de örgütlenip büyüyorsa bizlerde TİGAD'ı Avrupa'da büyütmeye çalışıyoruz. Şu anda TİGAD'ın Belçika ve Almanya temsilciliğimiz var. Belçika'da 360 bin Türk yaşıyor" diye konuştu.

"Hayatımızı bu işe harmanlamış durumdayız"

Gazeteci Adem Kocatürk ise "Bizim bu çalıştaylarımız birkaç anlamda katkı sağlıyor. Birisi gittiğimiz şehirler için katkı sağlıyoruz. Düşünün 81 ilden gazeteciler yerel ve ulusal gazeteciler bir şehre gidiyor şehri geziyor. Gastronomisini tadıyor ve o şehri tanıtıyor. Tanıtım açısından çok önemli, biz gazeteciler için de güzel bir paylaşım oluyor. 81 ilden dostlarımızla bir araya gelme şansı yakalıyoruz. Sorunlarımızı sıkıntılarımızı değerlendirme sansımız oluyor. Bir yandan da burada eğitim faaliyetleri yaptığımız için bizim için oldukça verimli oluyor" diye konuştu.

İnternet medyasına herhangi bir devlet desteği olmadığını kaydeden Kocatürk, "Biz internet medyasıyız o gözle baktığımız zaman internet medyasının herhangi bir devletten desteği yok. Klasik anlamda eski usul kağıda basan medya organlarına hala devlet destek vermeye devam ederken internet medyasına maalesef bir destek vermiyor. En büyük sorunumuz bu diyebilirim. Onun dışında biz yerel gazetecileriz yerel gazeteciler ulusal gibi değildir. Ulusal mesaisi bitti mi her şey bitiyor. Biz hayatımızı bu işe harmanlamış durumdayız. Bir mesai merhumunun olmadığı gibi gecenin 12'sinde bir takım sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaptığınız haberler herkesi memnun edemez dolayısıyla küçük şehirlerde herkes birbirinin tanıdığı için en büyük risk ve sıkıntı bu olsa gerek" dedi.