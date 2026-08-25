TİHEK Başkanı Şahin Demirözü’nde ziyaretlerde bulundu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, Bayburt'un Demirözü ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul ve Ankara Valiliği görevlerinde bulunan Şahin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni gezip müzede sergilenen eserleri inceledi. Şahin ardından Gökçedere beldesindeki Ferahşad Bey Camii'ni ziyaret etti.

Şahin'e, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker eşlik etti. Gürer ve Şeker, Demirözü ilçesi ile Gökçedere beldesinde yürütülen çalışmalar hakkında Şahin'e bilgi verdi. Hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet eden Şahin, memleketi Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.