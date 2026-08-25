TİHEK Başkanı Şahin Demirözü’nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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TİHEK Başkanı Şahin Demirözü’nde ziyaretlerde bulundu

TİHEK Başkanı Şahin Demirözü’nde ziyaretlerde bulundu
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TİHEK Başkanı Vasip Şahin, Demirözü'nde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ve Ferahşad Bey Camii'ni ziyaret etti; belediye başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, Bayburt'un Demirözü ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul ve Ankara Valiliği görevlerinde bulunan Şahin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni gezip müzede sergilenen eserleri inceledi. Şahin ardından Gökçedere beldesindeki Ferahşad Bey Camii'ni ziyaret etti.

Şahin'e, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker eşlik etti. Gürer ve Şeker, Demirözü ilçesi ile Gökçedere beldesinde yürütülen çalışmalar hakkında Şahin'e bilgi verdi. Hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet eden Şahin, memleketi Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Kenan Yavuz, Vasip Şahin, Politika, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİHEK Başkanı Şahin Demirözü’nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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