TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

22.03.2022 13:36
TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak ve insan hakları istişare kurulu toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Siirt'te gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak ve insan hakları istişare kurulu toplantısı gerçekleştirmek amacıyla Siirt'te gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ikinci başkanı Alişan Tiryaki, insan hakları kurullarının çalışmalarına yönelik yapılan faaliyetler ile ilgili Vali Hacıbektaşoğlu ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, TİHEK 2. Başkanı Tiryaki ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

2. Başkan Tiryaki de misafirperverliğinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Ziyarette; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurul üyeleri, Muhammet Ecevit Carti, Saffet Balın, Dr. Burhan Erkuş, İsmail Ayaz, Ünal Sade, Harun Mertoğlu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bölükbaşı katıldı. - SİİRT

TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Osman Hacıbektaşoğlu, İnsan Hakları, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TİHEK Heyeti, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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