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TİKA, Afganistan'da Görme Engelliler Okulunu Onardı - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'da Görme Engelliler Okulunu Onardı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Herat Görme Engelliler Meslek Okulu'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Okulda yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte eğitim malzemeleri de temin edildi. TİKA yetkilileri, toplumdaki ihtiyaç sahibi bireylere yönelik projelerle desteklerine devam edeceklerini belirtti.

TİKA, Afganistan\'da Görme Engelliler Okulunu Onardı
26.12.2023 - 12:01,
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Afganistan'da eğitim faaliyetlerini sürdüren "Herat Görme Engelliler Meslek Okulu"nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Herat Görme Engelliler Meslek Okulu'nda yenileme çalışması yapılarak donanım desteği sağlandı. 200 öğrencinin eğitim gördüğü okula, eğitim malzemeleri temin edildi. Projenin açılış töreninde söz alan TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, "Yetimler ve engelliler başta olmak üzere toplumdaki ihtiyaç sahibi bireylere yönelik proje ve faaliyetlerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Herat Teknik ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi Müdürü Nimetullah Resuli de katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek 2022 yılında "İşitme Engelliler Lisesi"nde yapılan yenileme ve donanım desteğini konuklara bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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