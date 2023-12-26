TİKA, Afganistan\'da Görme Engelliler Okulunu Onardı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Afganistan'da eğitim faaliyetlerini sürdüren "Herat Görme Engelliler Meslek Okulu"nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Herat Görme Engelliler Meslek Okulu'nda yenileme çalışması yapılarak donanım desteği sağlandı. 200 öğrencinin eğitim gördüğü okula, eğitim malzemeleri temin edildi. Projenin açılış töreninde söz alan TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, "Yetimler ve engelliler başta olmak üzere toplumdaki ihtiyaç sahibi bireylere yönelik proje ve faaliyetlerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Herat Teknik ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi Müdürü Nimetullah Resuli de katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür ederek 2022 yılında "İşitme Engelliler Lisesi"nde yapılan yenileme ve donanım desteğini konuklara bildirdi. - ANKARA