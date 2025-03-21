TİKA'dan Fildişi Sahili'nde Kadınlara Yönelik Muz Tozu Üretim Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Fildişi Sahili'nde Kadınlara Yönelik Muz Tozu Üretim Projesi

TİKA\'dan Fildişi Sahili\'nde Kadınlara Yönelik Muz Tozu Üretim Projesi

TİKA, Fildişi Sahili'nde kadın, genç ve çocukların sosyal entegrasyonunu hedefleyen bir projeye destek olarak 'Femmes de Salem' isimli sivil toplum kuruluşuna muz tozu üretimi için ekipmanlar teslim etti. Proje, 100 kadının sürdürülebilir gelir elde etmesini amaçlıyor.

21.03.2025 15:21  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Abidjan'da kadın, genç ve çocukların sosyal hayata entegrasyonu konusunda faaliyet gösteren 'Femmes de Salem' adlı sivil toplum kuruluşuna, muz tozu üretimi kapsamında çeşitli ekipmanlar teslim etti.

TİKA tarafından, ülkenin en fazla tüketilen ürünlerinden muza katma değer oluşturulması, yeni istihdam kapıları oluşturulması, şiddete maruz kalmış kadınların rehabilitasyonu ve düzensiz göç sebebiyle artan insan kaçaklığının azaltılması hedefleri çerçevesinde toplamda 100 kadının sürdürülebilir bir gelir elde etmesi amacıyla muz cipsi ve bebek maması olarak kullanılabilecek muz tozu üretimi kapsamında çeşitli ekipmanlar 'Femmes de Salem' adlı sivil toplum kuruluşuna ulaştırıldı.

Malzeme teslim töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, TİKA projesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2025 yılı için ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Fildişi Sahili Sosyal Entegrasyon ve Dayanışma Bakanlığı Temsilcisi Doho Patricia Dorothée ise TİKA'nın Abidjan Büyükelçiliği ile yaptığı projenin önemini vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

Fildişi Sahili'nde dezavantajlı gruplar, TİKA'nın iftar sofrasında buluştu

TİKA, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nin Dini İşlerden Sorumlu Kurumu Yüksek İmamlar Konseyi ve Abobo Belediyesi iş birliğiyle, başta dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi gruplar olmak üzere bin kişilik iftar programı düzenledi. Ayrıca, gelir seviyesi düşük mahallelerdeki camilerde de sıcak yemek dağıtımı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Fildişi Sahili, Sivil Toplum, Kadın, Yerel, Yaşam, Salem, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Fildişi Sahili'nde Kadınlara Yönelik Muz Tozu Üretim Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:08:39. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA'dan Fildişi Sahili'nde Kadınlara Yönelik Muz Tozu Üretim Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement