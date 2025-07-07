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TİKA'dan İklim Eylem Programı

TİKA\'dan İklim Eylem Programı
07.07.2025 18:36
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TİKA, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir program başlattı ve eğitime Trabzon'da başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal kapasiteyi artırmak, politika odaklı çalışmaları sahaya taşımak ve afet risklerine karşı dirençli topluluklar oluşturmak amacıyla 'TİKA İklim Eylem Programı'nı başlattı.

Kamu kurumları, akademi ve sivil toplumun iklim alanındaki bilgi ve deneyimini hedef ülkelerdeki yerel paydaşlarla buluşturarak eğitim, teknik işbirliği ve uygulamalı projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen program kapsamında Bosna Hersek'ten gelen katılımcılara yönelik Trabzon'da Sel, Erozyon ve Taşkın Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Programın ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen bu eğitimle uluslararası katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlandı.

TİKA, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir program başlattı

İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de aşırı hava olaylarıyla kendini daha sık ve yıkıcı biçimde gösteriyor. Artan sel ve taşkınlar, altyapıdan tarıma pek çok alanı olumsuz etkilerken, yerel kapasitenin bu afetlere karşı hazırlıklı olması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda TİKA, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası iş birliğini sahaya taşıyan yeni bir eğitim ve uygulama programı başlattı. 22-28 Haziran tarihleri arasında Trabzon'da Bosna Hersek'ten gelen uzmanlara yönelik "İklim Değişikliği Perspektifinde Sel, Erozyon ve Taşkın Afetlerinin Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. Eğitim programı, kamu kurumları, üniversiteler ve STK'ları kapsayacak şekilde çok paydaşlı olarak kurgulandı. Katılımcılar, afet öncesi risk belirleme, erken uyarı sistemleri, yukarı havza yönetimi ve doğa temelli çözüm uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgilerle donatıldı.

Bosna Hersek'in teknik kapasitesinin artırılmasına katkı

Trabzon'daki Altındere model sahası, Akçaabat Sediment havuzları, Uzungöl ve Güneysu havzaları gibi örnek uygulama alanlarının ziyaret edilmesi, katılımcılara Türkiye'nin afet önleme stratejileri hakkında yerinde gözlem imkanı sundu. Ayrıca Türkiye'nin dijital erken uyarı sistemleri ve afet risk haritalama konularındaki deneyimlerinin paylaşılması, Bosna Hersek'in bu alandaki teknik kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı. Program sonunda katılımcıların kendi kurumlarında bilgi paylaşımını sürdürebilmesiyle kurumsal öğrenme ve yerel eğitim zinciri desteklendi. Söz konusu eğitim programı, yalnızca afet yönetimi kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye ve Bosna Hersek arasında teknik iş birliğini pekiştiren güçlü bir kamu diplomasisi örneği olarak öne çıktı.

Bosna Hersek'in Jablanica şehrinde Ekim 2024'te meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde bir teknik heyet, afet bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve kapsamlı bir teknik rapor hazırlamıştı. Raporda bölgedeki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla eğitim odaklı bir yaklaşımın en etkili çözüm olduğu vurgulanmış ve bu kapsamda eğitim programı planlanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Trabzon, Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan İklim Eylem Programı - Son Dakika

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