TİKA\'dan Zambiya\'ya Gıda Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zambiya'nın başkenti Lusaka'da sel felaketinden etkilenen 600 aileye gıda paketi desteğinde bulundu.

TİKA, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da sel felaketinden etkilenen 600 aileye gıda paketi desteği ulaştırdı. Ocak ayında başlayan ve uzun süre devam eden yoğun yağışlar nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı ülkede binlerce kişi olumsuz etkilendi. Gıda yardımları, Lusaka'nın Chawama bölgesinde bulunan Kuku Camii avlusunda dağıtıldı. Dağıtımlarda, Türkiye Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Lusaka Eyalet Bakanı ve Milletvekili Sheal Mulyata, İlçe Komiseri Rosa Zulu ile "Muslim Social and Welfare Trust" adlı sivil toplum kuruluşunun yetkilileri hazır bulundu.

Büyükelçi Dicle, geçen yıl Zambiya'daki kuraklıkla mücadeleye TİKA aracılığıyla destek sağlandığını hatırlatarak, bu yıl da selden etkilenen 600 aileye ulaştırılan gıda paketleriyle Türkiye'nin Zambiya halkının yanında olmaya devam ettiğini ifade etti. Ramazan ayının son cuma günü gerçekleştirilen yardımın, paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurguladı.

Lusaka Eyalet Bakanı Mulyata da konuşmasında, Türkiye Büyükelçiliği ve TİKA'ya teşekkür ederek, Ramazan vesilesiyle yapılan bu anlamlı desteğin sel mağdurları için büyük önem taşıdığını dile getirdi. - ANKARA