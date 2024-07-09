TİKA, Kırgızistan'da Kooperatifçilik ve Tarım Eğitim Programı Düzenledi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kırgızistan'da kooperatifçiliğin ve tarımın konuşulduğu eğitim programı düzenlendi.

TİKA'nın Kırgız Milli Tarım Üniversitesi bünyesinde kurduğu Kooperatifçiliği Destekleme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında kooperatifçilik ve tarım alanında eğitim programı düzenlendi.

TİKA, Kırgız Milli Tarım Üniversitesi ve Türk Kooperatifçilik Kurumu iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin kooperatifçilik konusundaki tecrübesi Kırgızistan'a aktarıldı.

Eğitim programında, kooperatifçilik ve tarım alanında uzman akademisyenler tarafından dersler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Akademisyenler, hazırlayacakları raporla Kırgızistan'da kooperatifçilik alanında somut adımlar atılmasına katkı sağlayacak. - ANKARA