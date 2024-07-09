TİKA, Kırgızistan'da Kooperatifçilik ve Tarım Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika
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TİKA, Kırgızistan'da Kooperatifçilik ve Tarım Eğitim Programı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen eğitim programı, Kırgızistan'da kooperatifçilik ve tarım konularını ele aldı. TİKA'nın kurduğu Kooperatifçiliği Destekleme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin kooperatifçilik tecrübesi Kırgızistan'a aktarıldı. Uzman akademisyenler tarafından verilen derslerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Eğitim sonucunda hazırlanacak raporun, Kırgızistan'da kooperatifçilik alanında somut adımların atılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

09.07.2024 10:50
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kırgızistan'da kooperatifçiliğin ve tarımın konuşulduğu eğitim programı düzenlendi.

TİKA'nın Kırgız Milli Tarım Üniversitesi bünyesinde kurduğu Kooperatifçiliği Destekleme, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında kooperatifçilik ve tarım alanında eğitim programı düzenlendi.

TİKA, Kırgız Milli Tarım Üniversitesi ve Türk Kooperatifçilik Kurumu iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin kooperatifçilik konusundaki tecrübesi Kırgızistan'a aktarıldı.

Eğitim programında, kooperatifçilik ve tarım alanında uzman akademisyenler tarafından dersler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Akademisyenler, hazırlayacakları raporla Kırgızistan'da kooperatifçilik alanında somut adımlar atılmasına katkı sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kırgızistan, Türkiye, Tarım, Dış Politika, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Kırgızistan'da Kooperatifçilik ve Tarım Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika

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