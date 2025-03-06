TİKA, Kuzey Makedonya'da Ramazan Yardımlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Kuzey Makedonya'da 50 köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 57 ton gıda yardımı ulaştırdı.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren ve Türk derneklerinin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve yerel STK'lar iş birliğinde ülkenin kırsal bölgelerindeki Karbintsi, İştip, Köprülü, Lozovo, Usturumca, Demir Kapı, Doyran, Gostivar, Kırçova, Struga, Pehçevo, Kalkandelen, Sopişte, Teartse, Studenicani ve Üsküp belediyeleri sınırları içerisindeki 50 köyde yaşayan Türklere ve ihtiyaç sahibi ailelere TİKA tarafından toplam 4 bin 800 adet gıda paketi ulaştırıldı. - ANKARA