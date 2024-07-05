TİKA, Nijer'de sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Nijer'in Yaloufoiram köyünde sebze ve moringa üretim bahçesi kuruldu.

Nijer'in akut kuraklık vakalarından en çok etkilenen bölgelerinden olan Zinder'in özelikle kırsal kesimlerinde yaşayan topluluklar, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

İklim olaylarından olumsuz etkilediği Zinder, Nijerya sınırında yer alması ve önemli ticaret yollarına sahip olması hasebiyle büyük bir nüfusu da bünyesinde barındırıyor.

Artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Nijer Hükümeti bölgede kurulacak tarımsal üretim tesislerini destekliyor. Ülkede hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretim süreçlerinde de kadınlar önemli rol üstleniyor.

Sebze ve moringa üretim bahçesi

TİKA, Zinder'in Dogo şehrine bağlı Yaloufoiram köyünde faaliyet gösteren Yaloufoiram Kadın Grubu üyesi 100 kadının geçimlerini sağlayabilecekleri, aynı zamanda bölgenin tedarik zincirine katkı sunabilecekleri ve yine bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırabilecekleri bir sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu.

Toplamda 3 hektarlık bir alan üzerine kurulu bahçe, güneş enerji panelleriyle çalışan 2 adet su kuyusu ve su deposu, Kaliforniya tipi sulama sistemleri, malzeme depoları ve gerekli tarımsal ekipmanlarla desteklendi.

Özellikle hızlı büyümesi ve Nijer'de fazlaca tüketilmesiyle bilinen moringa bitkisinin endüstriyel üretimiyle kısa sürede gelir getirmesi bekleniyor. - ANKARA