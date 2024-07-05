TİKA, Nijer'de sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA, Nijer'de sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'in Yaloufoiram köyünde sebze ve moringa üretim bahçesi kurarak, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve kadınların geçimini sağlamayı hedefliyor.

05.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Nijer'in Yaloufoiram köyünde sebze ve moringa üretim bahçesi kuruldu.

Nijer'in akut kuraklık vakalarından en çok etkilenen bölgelerinden olan Zinder'in özelikle kırsal kesimlerinde yaşayan topluluklar, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

İklim olaylarından olumsuz etkilediği Zinder, Nijerya sınırında yer alması ve önemli ticaret yollarına sahip olması hasebiyle büyük bir nüfusu da bünyesinde barındırıyor.

Artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Nijer Hükümeti bölgede kurulacak tarımsal üretim tesislerini destekliyor. Ülkede hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretim süreçlerinde de kadınlar önemli rol üstleniyor.

Sebze ve moringa üretim bahçesi

TİKA, Zinder'in Dogo şehrine bağlı Yaloufoiram köyünde faaliyet gösteren Yaloufoiram Kadın Grubu üyesi 100 kadının geçimlerini sağlayabilecekleri, aynı zamanda bölgenin tedarik zincirine katkı sunabilecekleri ve yine bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırabilecekleri bir sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu.

Toplamda 3 hektarlık bir alan üzerine kurulu bahçe, güneş enerji panelleriyle çalışan 2 adet su kuyusu ve su deposu, Kaliforniya tipi sulama sistemleri, malzeme depoları ve gerekli tarımsal ekipmanlarla desteklendi.

Özellikle hızlı büyümesi ve Nijer'de fazlaca tüketilmesiyle bilinen moringa bitkisinin endüstriyel üretimiyle kısa sürede gelir getirmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Bahçe, Nijer, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA, Nijer'de sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA, Nijer'de sebze ve moringa üretim bahçesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement