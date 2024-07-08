TİKA, Pakistan'da Kadın Üniversitesine Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı Açtı - Son Dakika
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TİKA, Pakistan'da Kadın Üniversitesine Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Rawalpindi Kadın Üniversitesi'nde Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, üniversite rektörü ve öğrenciler katıldı. Laboratuvar, zooloji alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel araştırma imkanı sunacakken, hayvan barınağı da inşa edildi.

08.07.2024 10:28
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'ın Rawalpindi Kadın Üniversitesine yapılan Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'ın Rawalpindi Kadın Üniversitesinde yapımı tamamlanan Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı düzenlenen törenle açıldı. Rawalpindi şehrinde bulunan Kadın Üniversitesinde düzenlenen açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Anila Kamal, İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, kadınların güçlendirilmesine yönelik girişimlerin TİKA tarafından desteklendiğini belirterek her iki ülkenin de deneyimlerini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Yorulmaz, "Kadınların güçlendirilmesi, toplumların kalkınmasında ve sürdürülebilir gelişmede hayati bir rol oynamaktadır. Pakistan ve Türkiye, bu tür projeler aracılığıyla kadınların eğitimine ve ekonomik katılımına destek vererek, güçlü ve eşitlikçi bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kurulan laboratuvar ile arıcılık, mikrobiyoloji, hücre kültürü, fizyoloji, endokrinoloji, üreme fizyolojisi, hayvan çeşitliliği ve hayvan davranışları gibi zoolojinin alt çeşitli disiplinlerinde özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel araştırma imkanı verecek. Ayrıca, projeyle birlikte Zooloji Bölümü bünyesinde bir hayvan barınağı da inşa edildi.

Rawalpindi Kadın Üniversitesi hakkında

Rawalpindi Kadın Üniversitesi, Fen Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere iki akademik bölümden oluşuyor. Pakistan genelinden 5 bine yakın kız öğrenciye eğitim imkanı sağlayan Rawalpindi Kadın Üniversitesi, 2019 yılında Pencap hükümeti tarafından üniversite statüsü kazanmıştı. Mevcut sistemde üniversitede, 15 fen fakültesi, 16 yüksek lisans ve 10 master programı yürütülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA, Pakistan'da Kadın Üniversitesine Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA, Pakistan'da Kadın Üniversitesine Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı Açtı - Son Dakika
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