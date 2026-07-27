Tilkiyi Besleyen Aile - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tilkiyi Besleyen Aile

Tilkiyi Besleyen Aile
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eraslan ailesi, Aydıntepe Yaylası yolunda aç bir tilkiyle karşılaşıp kekle besledi.

Bayburt'un Aydıntepe Yaylası yolunda karşılaştıkları tilkinin aç olabileceğini düşünen Eraslan ailesi, araçlarında bulunan kekle yabani hayvanı besledi. Tilkinin yere bırakılan keki alarak yemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaylayı ziyaret etmek üzere yola çıkan Eraslan ailesi, yol güzergahında tilkiyle karşılaştı. Tilkinin yiyecek aradığını düşünen aile üyelerinden Raşit Eraslan, aracını durdurarak yanında bulunan keki hayvana uzattı. Eraslan'ın seslenmesi üzerine temkinli adımlarla yaklaşan tilki, yere bırakılan keki yedi.

İnsanlara yaklaşmaktan çekinen tilki, yüksek ses ve ani hareketlerden zaman zaman ürkerek uzaklaştı. Yeniden dönerek yere bırakılan keki birkaç kez alıp yiyen tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tilkiyi Besleyen Aile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:06:44. #7.13#
SON DAKİKA: Tilkiyi Besleyen Aile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.