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TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TİM Başkanvekili A. Fikret Kileci, basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin hak mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Kileci, gazetecilerin toplum için önemine dikkat çekerek, doğru haber yayma bilincinin önemini vurguladı.

TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 17:06,
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TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci yayımladığı mesaj ile basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mesajında bugünün gazetecilerin hak mücadelesinden doğan özel bir anlam taşıdığını belirten Kileci, "Zor şartlarına altında görevini layıkıyla yapmaya çalışan dürüst, ilkeli ve meslek etiğine bağlı tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutlarım. Gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını korumaya alan ve 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren yasa ile gazeteciler, insan onurunu gözeten bir çalışma ortamı için giriştikleri mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştı. Kamuoyunun tam, doğru ve adil bir şekilde bilgilendirilmesi hususunda özel bir önem taşıyan bugünün Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanması bu mesleği icra eden tüm basın emekçileri için çok anlamlıdır" dedi.

Konuşmasının devamında basın ve gazetecilerin toplum için önemine vurgu yapan Kileci, "Toplumsal hayatta gazetecilerin rolünün artmasıyla toplum daha bilinçli hale gelmekte; bu sayede toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması da mümkün olmaktadır. Bu noktada gazetecilerin doğru haber yayma bilinciyle haber yapmasının önemi anlaşılabilir. Gün oluyor sosyal medyanın kitleleri etkileme gücünün de etkisiyle tek bir yalan bilgi veya haberle halk galeyana gelebiliyor, telafisi mümkün olmayan hadiseler yaşanabiliyor. Halkın gözü, kulağı, sesi olma ilkesiyle hareket edip yalnızca doğruyu yayma konusunda gereken hassasiyeti gösteren tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Demokrasiyi ve medeniyeti toplumun her kesimine yaymak için özgür basın ve gazetecilerimizin yeri bambaşkadır. Bu özel gün vesilesiyle tüm basın emekçilerinin ve gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TİM Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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