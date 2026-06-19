Times Meydanı'nda Silahlı Kavga Paniği - Son Dakika
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Times Meydanı'nda Silahlı Kavga Paniği

19.06.2026 03:08
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New York'taki Times Meydanı'nda bir kavgada silah sesleri paniğe yol açtı, 17 yaşında bir şüpheli gözaltında.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Silahın bir grup arasında çıkan kavga sırasında ateşlendiğini belirleyen polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde saldırı korkusu yaşandı. Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. New York Polis Departmanından edinilen bilgilere göre; olay yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 26 yaşındaki bir şahıs boynundan bıçaklanırken, 17 yaşındaki bir şüpheli aynı gruba silahla ateş açtı. Times Meydanı'nda yankılanan silah sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Kurşunların şans eseri kimseye isabet etmemesi olası bir faciayı önlerken, silahı ateşleyen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Boynundan yaralanan 26 yaşındaki şahsın ise bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Times Meydanı'nda Silahlı Kavga Paniği - Son Dakika

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