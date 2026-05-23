Timsal Karabekir Erzurum\'da Yoğun İlgi Gördü

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılarla Türk tarihinin önemli isimlerden birisi olan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ziyaret ettiği Erzurum'da sevgi seliyle karşılandı.

İşadamı Muammer Cindili tarafından misafir edilen Timsal Karabekir ile tanışmak ve sohbet etmek isteyen davetliler de heyecanlı anlar yaşadı. Bu arada Timsal Karabekir'e verilen hediyeler içinden birisi herkesi olduğu gibi onu da sevindirdi. Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun hediye ettiği Erzurum Hürsöz Gazetesi'nin 24 Haziran 1960 tarihli nüshasında "Mesut bir nikah" başlıklı kupüründe, Timsal Hanım'ın nikah haberi dile getiriliyor. - ERZURUM