Timsal Karabekir Erzurum'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Timsal Karabekir Erzurum'da Yoğun İlgi Gördü

Timsal Karabekir Erzurum\'da Yoğun İlgi Gördü
23.05.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtuluş Savaşı kahramanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Erzurum'da sevgiyle karşılandı.

Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda önemli bir isim olan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Erzurum ziyaretinde yoğun ilgi gördü ve kendisine yapılan sürprizin mutluluğunu yaşadı.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılarla Türk tarihinin önemli isimlerden birisi olan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ziyaret ettiği Erzurum'da sevgi seliyle karşılandı.

İşadamı Muammer Cindili tarafından misafir edilen Timsal Karabekir ile tanışmak ve sohbet etmek isteyen davetliler de heyecanlı anlar yaşadı. Bu arada Timsal Karabekir'e verilen hediyeler içinden birisi herkesi olduğu gibi onu da sevindirdi. Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun hediye ettiği Erzurum Hürsöz Gazetesi'nin 24 Haziran 1960 tarihli nüshasında "Mesut bir nikah" başlıklı kupüründe, Timsal Hanım'ın nikah haberi dile getiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Timsal Karabekir Erzurum'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:24:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Timsal Karabekir Erzurum'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.