Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika
Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Tıp Bayramı\'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür
14.03.2026 14:03
Adıyaman İl Sağlık Müdürü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını kutladı ve özverilerini vurguladı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gösterdikleri özverili çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, hekimliğin insan hayatı ile ölüm arasındaki en kritik noktada görev yapan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Şirik, "Sağlık çalışanlarımız, mesai kavramı gözetmeden, büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Onların gayreti sayesinde sağlık sistemimiz bugünlere gelmiş ve her geçen gün daha da güçlenmiştir. 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını hatırladığımız, onların toplum sağlığı için üstlendikleri kutsal görevi bir kez daha takdir ettiğimiz anlamlı bir gündür. Adıyaman özelinde, özellikle deprem sonrası yaşanan zorlu süreçlerde sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveri, milletimizin hafızasında unutulmaz bir yer edinmiştir. En ağır şartlarda bile vatandaşlarımızın yanında olan hekimlerimiz ve sağlık personelimiz, sadece tedavi edici değil aynı zamanda moral ve umut verici bir rol üstlenmiştir. Bizler Adıyaman'da, sağlık hizmetlerini güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni hastaneler, modern tıbbi cihazlar ve eğitim programlarıyla sağlık altyapımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Ancak bu gelişmelerin en önemli unsuru, mesleğini aşkla yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızdır. Hekimlik, hayat ile ölüm arasındaki en kritik noktada görev yapan bir meslektir. Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarımı ve sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyor, Adıyaman halkı adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, başta Adıyaman'daki hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, Adıyaman, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika

SON DAKİKA: Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika
