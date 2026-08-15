TİP, İkizköylülerle Mücadeleye Destek Verdi

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve beraberindeki TİP heyeti, Akbelen'de İkizköylülerle bir araya geldi. İkizköylüler tarafından verilen mücadeleyi çok kıymetli bulduğunu ifade eden Kadıgil, 16 Eylül'de Ankara'da görülecek davanın önemine dikkat çekerek yurttaşları davaya sahip çıkmaya çağırdı.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Muğla İl Başkanı Rengin Erdoğmuş ve Bodrum İlçe Başkanı Nermin Güleş'ten oluşan parti heyeti, Akbelen'de İkizköylülerle bir araya geldi.

TİP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, köylülerin mücadelesinin yalnızca kendi köyleriyle ilgili olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu insanlar sadece kendi evleri için burada değiller. Bu insanlar sadece kendi zeytinleri için burada değiller. Bu insanlar bizim geleceğimizi korumak için buradalar. Çocukların su içme hakkını, temiz hava soluma hakkını savunabilmek için yedi yıldır uğraşıyorlar."

"NE BEKLİYORSUNUZ?"

İkizköylüler tarafından verilen mücadeleyi çok kıymetli bulduğunu ifade eden Kadıgil, 16 Eylül'de Ankara'da görülecek davanın önemine dikkat çekerek yurttaşları Ankara'da davaya sahip çıkmaya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi'ne de çağrıda bulunan Kadıgil, "Bir Anayasa Mahkemesi var orada. Ne bekliyorsunuz? Bir sene oldu. Anayasa Mahkemesi'ne, anayasal görevini hatırlatmak mecburiyetinde kalmanın utancı içerisinde bir çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"YASA İPTAL EDİLMEDİKÇE RAHAT NEFES ALAMAYACAĞIZ"

Yedi yıldır köylerinin maden uğruna yok olmaması için mücadele veren İkizköylüler adına konuşan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, madencilik faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren yasanın iptali ile ilgili; "Bu yasa iptal edilmedikçe, acele kamulaştırma tamamen iptal edilmedikçe biz rahat bir nefes alamayacağız" dedi.

Işık, açtıkları davalara karşı Danıştay 6. Dairesi'nde 16 Eylül'de yapılacak duruşma için Ankara'da olacaklarını belirtti. "Bu köyler satılık değil. Zeytin ağaçlarımız, geçmişimiz, geleceğimiz, anılarımız, ürettiğimiz topraklarımızı madene vermeyeceğiz" diyen Işık, İkizköy'de doğup varolduklarını ve yaşamlarını burada sürdürmek istediklerini ifade etti.

"AKBELEN KAYBEDERSE, MEMLEKET KAYBEDECEK"

Bölgedeki su kaynaklarının önemine de dikkat çeken Işık, şöyle konuştu:

"Bodrum'un suları buradan, Akbelen'in altından gidiyor. İkizköy, Çamköy, Karacahisar Havzası on bir milyon metreküp tatlı su havzası. Bu havzanın korumaya alınması lazım. Bütün canlıların, ağaçların, meyvenin, toprağın yaşaması için neye ihtiyaç var? Madene mi? Suya mı? Bu ülke topraklar talan edilerek, tarım talan edilerek, su kaynakları talan edilerek gelişmez. Topraklarımız madene satılık değil. Akbelen demek memleket demek. Akbelen kazanırsa memleket kazanacak. Akbelen kaybederse memleket kaybedecek. Bu köylülere satılık gözüyle bakıyorlar. Biz satılık değiliz. Bizim onurumuz da satılık değil. Köyümüz de satılık değil."

İkizköylüler, 16 Eylül'de Ankara'da görülecek duruşma öncesinde kamuoyuna destek çağrısını yinelerken; buluşma, "Biz bitti demeden bu dava bitmez" ve "Köylüyüz, haklıyız,kazanacağız" sloganlarıyla sona erdi.