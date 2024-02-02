TİP Milletvekilinin Düşürülmesine Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Efes Selçuk Emek ve Demokrasi Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Karanlığa teslim olmak istemiyorsak tek başına meydanlarda olmak yetmiyor" dedi.

Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katılımıyla İstasyon Meydanı'nda milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a destek için basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katılarak bir konuşma yaptı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, anayasa kavramına dikkat çekerek, anayasanın gerçek anlamda hakların korunması ve herkese eşit mesafede durulmasından geçtiğini belirtti. Her yurttaşın hak ihlali konusunda bilinçlendirilmesinin eğitimin en önemli işlevlerinden biri olduğunun altını çizen Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Karanlığa teslim olmak istemiyorsak tek başına meydanlarda olmak yetmiyor. Yakınınızdaki komşunuza, dışarıdaki arkadaşınıza bugün başkasına yarın sana demeyi anlatabilmemiz lazım. Can Atalaylar, Osman Kavalalar ve Mücella Yapıcılar için söylüyorum. Aydınlarımız yok bu ülkede. Konuşacak, yazacak aydınlarımız içerde ve biz halen daha ne yapacağız diye düşünüyoruz. Hukuka sahip çıkacağız. Ama bir arada hukuka sahip çıkanlar önce birbirine sahip çıkmayı bilecekler."

Efes Selçuk Emek ve Demokrasi Platformu tarafından okunan ortak basın açıklamasında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle Hatay halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"GEZİ DİRENİŞİNİ KİRLETEBİLECEĞİNİZİ SANIYORSANIZ, YANILIYORSUNUZ"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. AYM kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından, ardından da TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı, TBMM tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, 'Öyle olsun' diyeceğiz. Biz bugün, bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz: Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi Direnişi'ni kirletebileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz."