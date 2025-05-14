Tire'de Yol Güzergahı Değişikliğine Tepki: Ağaç Kesimleri Devam Ediyor

(İZMİR)- İzmir'in Tire ilçesinde yüzlerce ağacın kesilmesine yol açan Belevi-Tire yolu güzergah değişikliğini bir vatandaş CİMER'e taşıyarak Tire Belediyesi'nden olur alınıp alınmadığını sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü, "İlgili kesim herhangi bir imar planı sınırı içerisinden geçmediğinden ilgili belediyesinden görüş alınmasına gerek duyulmamıştır" yanıtını verdi.

İzmir'de Tire Belevi yolunun ölüm ve yaralanmalı kazalar ile günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlanan yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Çayırlı mevkisinde yolun mahallenin üstünden geçirilecek olması nedeniyle binlerce zeytin, incir ve çam ağacının 6 Şubat'ta kesimine başlanmış ve yol güzergahında değişikliğine gidilmesine tepki gösteren bölge sakinleri eylem başlatmıştı.

Bölge sakinlerinin tepkisine neden olan yol güzergahı için çam ağaçlarının kesilmesinin ardından çalışmalarda bir ilerleme olamazken yeni bir gelişme yaşandı. Tireli bir vatandaş, söz konusu güzergah değişikliğine ilişkin Tire Belediyesi'nin onayının alınıp alınmadığını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla sorguladı. Vatandaş başvurusunda, "Belevi-Tire oto yolunun güzergahı değiştirilerek Çayırlı Mahallesi mücavir alanına girmiştir. Bu durum ile ilgili Tire Belediye Başkanlığı'nın oluru bulunmakta mıdır" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşın başvurusuna Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Yanıtta şu bilgilere yer verildi:

"Belevi-Tire İl Yolu projesi, mevcut yapılaşma, tarımsal amaçlı üretim alanları, doğal ve arkeolojik sit alanları göz önünde bulundurularak Karayolları Tasarım Kriterleri çerçevesinde tasarlanmış ve 2016 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır. İlgili kesim herhangi bir imar planı sınırı içerisinden geçmediğinden ilgili belediyesinden görüş alınmasına gerek duyulmamıştır."