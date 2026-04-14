Tirebolu\'da Milletvekili Ziyaretinde Gerginlik

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ın ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.

Sekü köyünü ziyaret eden Milletvekili Elmas, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkına hitap etmek isteyen Elmas, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Konuşmasını sürdüremeyen Elmas, daha sonra köyden ayrıldı.

Öte yandan daha önce kamuoyunda tartışmalara neden olan Sekü köyündeki maden arama çalışmalarında, Alagöz Madencilik'e ait iş makinelerinin jandarma eşliğinde belirlenen alana intikal ederek sondaj faaliyetlerine başladığı bildirildi. - GİRESUN