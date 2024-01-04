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Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Algan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü'nün sahibi olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan hayatını kaybetti
04.01.2024 - 23:08,
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan'ın geçirdiği beyin kanaması sonucu İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Tiyatro Alanı Ödülü'nün sahibi olan Algan, 1964'te "Karanlıkta Uyananlar" filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başlamış, 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmi ile ilk kez başrol oynamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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