TKKD'de Ozan, güven tazeledi - Son Dakika
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TKKD'de Ozan, güven tazeledi

23.03.2022 10:37
TKKD'de Ozan, güven tazeledi

Türk Kadınlar Konseyi Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Prof. Dr. Sema Temizer Ozan seçildi.

Türk Kadınlar Konseyi Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Prof. Dr. Sema Temizer Ozan seçildi.

TKKD Elazığ Şubesi geçtiğimiz pazar günü 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Divan Prof. Dr. Ahmet Aksın başkanlığında Prof. Dr. Nursel Aksın ve Dr. Hacer Yılmaz tarafından oluşturuldu. Şubem Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Delege seçimleri tamamlanırken Yönetim Kurulu Başkanlığına Kurucu Başkan Prof. Dr. Sema Temizer Ozan tekrar seçildi.

Prof. Dr. Ozan, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. - ELAZIĞ

TKKD'de Ozan, güven tazeledi

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Kaynak: İHA

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