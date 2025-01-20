TKP: Yoksulluk Sınırı 74 Bin 550 Lira - Son Dakika
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TKP: Yoksulluk Sınırı 74 Bin 550 Lira

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TKP, Eskişehir buluşmasında asgari ücret ve yoksulluk rakamlarını açıkladı, iktidara eleştirilerde bulundu.

20.01.2025 10:41
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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, Eskişehir Halk Buluşmasında yaptığı konuşmada, "Asgari ücret 22 bin lira. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Açlık sınırı 21 bin 550 lira. Yoksulluk sınırı ise hepimiz yoksul kaldık, 74 bin 550 lira" dedi.

TKP tarafından İsmet İnönü Caddesi'nde Eskişehir Halk Buluşması gerçekleştirildi. TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu'nun da katıldığı halk buluşmasında "yoksulluğa ve sömürüye itirazım var" sloganıyla iktidara tepki gösterildi.

Tiyatro gösterisiyle başlayan halk buluşmasında konuşan Önoğlu, "Yoksulluğa itirazımız var. İşsizlik son oran yüzde 28. Bugün Türkiye'deki işsizlik oranı pandemi dönemini yakalamış durumda. 11 milyonun üzerinde işsiz var. Kadınlarda bu oran yüzde 38'e dayanmış durumda. İşsizlerin sadece yüzde 14'ü işsizlik parası alıyor. Kalanlara 'başının çaresine bak' deniyor böyle bir Türkiye'de" diye konuştu.

"750 bin açlık ordusu var"

Önoğlu, "Peki çalışanlarda durum ne? Geçen yıl bir sefer asgari ücret zammı geldi. Bu yıl da öyle olacak ve gördüğünüz gibi enflasyon oranının bile altında. Asgari ücret 22 bin lira. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira, ortalama emekli aylığı, öyle diyorlar. 'En düşüğünü söylüyorsunuz' diyorlar. Türkiye'deki emeklilerin ortalama aylığı da 17 bin 500 lira. Açlık sınırı 21 bin 550 lira. Yoksulluk sınırı ise hepimiz yoksul kaldık, 74 bin 550 lira. 'Açlık yok. Palavra anlatıyorsunuz' diyorlar. 'Nerede gördünüz açlığı, mekanlar dolu' diyorlar. Nerede gördük? Aile bakanı açıkladı. Sosyal güvencesi ve yeterli geliri olmadığı için bakanlıktan yardım alan 750 bin 65 yaş üzerinde vatandaşımız var. 750 bin açlık ordusu işte bu. 4 bin 664 liraymış yaptıkları yardım. Hangi evin kirası 4 bin liraya indi?" ifadelerini kullandı.

TKP: Yoksulluk Sınırı 74 Bin 550 Lira
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TKP: Yoksulluk Sınırı 74 Bin 550 Lira - Son Dakika

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