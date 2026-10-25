TMO Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü fiyatındaki yüzde 50 artışı üreticilere anlattı - Son Dakika
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TMO Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü fiyatındaki yüzde 50 artışı üreticilere anlattı

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TMO Afyonkarahisar\'da haşhaş kapsülü fiyatındaki yüzde 50 artışı üreticilere anlattı
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TMO Afyonkarahisar Başmüdürlüğü koordinesinde düzenlenen haşhaş ekimi bilgilendirme toplantılarında kapsül fiyatının geçen yıla göre yüzde 50 arttığı belirtildi. Toplantılarda üreticilere ÇKS güncellemesi, tohum alımları ve parsel bazlı münavebe uygulaması anlatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Başmüdürlüğü koordinesinde, yeni sezon tarım dönemine yönelik haşhaş ekimi bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda haşhaş ekim uygulamaları, fiyat politikaları ve ekiliş alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantılara TMO Afyonkarahisar Başmüdürlüğü personeli, Haşhaş ve Alkaloidleri Daire Başkanlığı uzmanları, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, ziraat odası başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantılarda üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını güncellemeleri, haşhaş kapsülü fiyatlarındaki artış, tohum alımları ve parsel bazlı münavebe uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Haşhaş kapsülü fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış yapıldığı belirtilirken, piyasa istikrarının sağlanması amacıyla haşhaş tohumu alımları yoluyla müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Veraset işlemleri nedeniyle ekim yapılamayan arazilerde ise taahhütname verilerek ÇKS kaydı oluşturulması ve haşhaş ekimi yapılmasına ilişkin hususlar anlatıldı.

Toplantılarda ayrıca 2026/2027 tarım döneminde haşhaş üretiminin geliştirilmesi, üreticilerin güncel uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve ekiliş alanlarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TMO Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü fiyatındaki yüzde 50 artışı üreticilere anlattı - Son Dakika
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