TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin, "Atatürk bu anlamlı günü, bayram olarak hediye etmek suretiyle, gençlere olan güvenini açıkça ortaya koymuştur. O'nun gençlere duyduğu güveni ve inancı aynen taşıyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milli mücadele ateşini yakmasının yıldönümünü yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini; aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz. Atatürk bu anlamlı günü, bayram olarak hediye etmek suretiyle, gençlere olan güvenini açıkça ortaya koymuştur. O'nun gençlere duyduğu güveni ve inancı aynen taşıyoruz. Gençlerimizi iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak, çare üretmek durumundayız. Onun için daha fazla yatırım ve daha çok girişimci gerekmekte. Bu gerçekten yola çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, onların önünü açmak zorundayız. Tarihimizin bu anlamlı gününün yıldönümünde, Türk iş dünyası adına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum." - ANKARA