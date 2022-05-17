TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan açıklama: 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olur - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan açıklama: 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olur

17.05.2022 22:27

Gemlik'te yerli üretim için çalışmalarına devam eden TOGG hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan bir açıklama geldi. Hisarcıklıoğlu, "29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" ifadelerini kullandı.

Tükiye'nin yerli otomobili TOGG'un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ederken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak TOGG'un ne zaman yollarda olacağını açıkladı.

"2023'ÜN İLK 3 AYINDA TRAFİĞİ ÇIKMIŞ OLUR"

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'

29 EKİM'DE FABRİKANIN AÇILIŞI YAPILACAK

Açıklamalarında Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'

2023 YILI İÇERİSİNDE SATIŞA ÇIKMASI PLANLANIYOR

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'
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Kaynak: İHA

Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan açıklama: 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olur - Son Dakika


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