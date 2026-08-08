Tohumculuk Sektörü Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Tohumculuk Sektörü Toplantısı Düzenlendi

Tohumculuk Sektörü Toplantısı Düzenlendi
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Tekirdağ'da tohumculuk sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Tekirdağ'da tohumculuk sektörünün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve sektörün ihtiyaçları düzenlenen toplantıda ele alındı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığında görevli Levent Doğruyol, Zafer Yaşar ve Yaşar Hakan Ergin ile tohum üretici firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tohumculuk sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları ve üreticilerin yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca tohumlukların yetiştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi, satışa hazırlanması ve dağıtılması süreçlerinde yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği'nde yapılması gereken değişiklikler ele alındı.

Toplantıda, yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve sektörün daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tohumculuk Sektörü Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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