Tokat Belediyesi\'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor

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Tokat Belediyesi, 'Üretken Belediyecilik' vizyonuyla 1 Mart'tan itibaren vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimini sağlamak amacıyla Halk Ekmek projesini hayata geçiriyor.

Tokat Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçiriyor. Belediye; 'Üretken belediyecilik' vizyonu doğrultusunda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik ekmeğe erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Halk Ekmek projesini 1 Mart Cumartesi günü başlatıyor. Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamaları sağlanarak, sosyal dayanışma güçlendirilecek. Tokat Belediyesi Halk Ekmek modern üretim tesislerinde hijyen standartlarına uygun şekilde üretilen ekmekleri, belirlenen büfelerde satışa sunacak.

Halk ekmek büfeleri, Tokat'ın farklı mahallelerinde vatandaşların hizmetine sunulacak. İlk büfeler, 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Cami-i Kebir Mahallesi Sulusokak 14. Sokak, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa 14. Sokak, Devegörmez Mahallesi Behzat Bulvarı, Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No: 83/1 ve Derbent Mahallesi Derbent Caddesi No: 45/A adreslerinde yer alacak.

"Vatandaşımız en temel ihtiyacı ekmeğe sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla alaşacak"

Halk Ekmek projesinin Tokat'ta sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir adımı olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biz belediyeciliği yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmüyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın refahını, huzurunu ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Halk Ekmek projemiz de bu anlayışın bir sonucudur. Amacımız, vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğe sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak" dedi. - TOKAT