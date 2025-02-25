Tokat Belediyesi'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat Belediyesi'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor

Tokat Belediyesi\'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor

Tokat Belediyesi, 1 Mart'tan itibaren vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunacak Halk Ekmek projesini hayata geçiriyor. Proje, dar gelirli vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

25.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi, 'Üretken Belediyecilik' vizyonuyla 1 Mart'tan itibaren vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimini sağlamak amacıyla Halk Ekmek projesini hayata geçiriyor.

Tokat Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçiriyor. Belediye; 'Üretken belediyecilik' vizyonu doğrultusunda vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik ekmeğe erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Halk Ekmek projesini 1 Mart Cumartesi günü başlatıyor. Projeyle birlikte dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamaları sağlanarak, sosyal dayanışma güçlendirilecek. Tokat Belediyesi Halk Ekmek modern üretim tesislerinde hijyen standartlarına uygun şekilde üretilen ekmekleri, belirlenen büfelerde satışa sunacak.

Halk ekmek büfeleri, Tokat'ın farklı mahallelerinde vatandaşların hizmetine sunulacak. İlk büfeler, 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla Cami-i Kebir Mahallesi Sulusokak 14. Sokak, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa 14. Sokak, Devegörmez Mahallesi Behzat Bulvarı, Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No: 83/1 ve Derbent Mahallesi Derbent Caddesi No: 45/A adreslerinde yer alacak.

"Vatandaşımız en temel ihtiyacı ekmeğe sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla alaşacak"

Halk Ekmek projesinin Tokat'ta sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir adımı olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biz belediyeciliği yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmüyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın refahını, huzurunu ve yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Halk Ekmek projemiz de bu anlayışın bir sonucudur. Amacımız, vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğe sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Tokat Belediyesi, Halk Ekmek, Halk Ekmek, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Ekmek, tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat Belediyesi'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 Dünyaya rezil olduk ’’Maymun krizi’’ bütün Avrupa’da Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
16:49 Burak Çelik’ten müjdeli haber Ünlü oyuncu baba oluyor Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor
16:49 Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı Ali Koç’tan flaş derbi kararı Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı
16:44 Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
16:35 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
16:13 Dursun Özbek’ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
16:12 Kız isteme törenine damga vuran an Damat bunu hiç beklemiyordu Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
16:09 Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 12:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Belediyesi'nden Halk Ekmek Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.