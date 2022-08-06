Tarla fiyatı 7.5 liraya yükselen patates, çiftçiyi rahatlattı - Son Dakika
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Tarla fiyatı 7.5 liraya yükselen patates, çiftçiyi rahatlattı

06.08.2022 23:15

Hava şartlarından dolayı ürün verimi artan patatesin tarla fiyatı da artış gösterdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlada kilogram satış fiyatı 7,5 TL'ye kadar yükselen patates, üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler fiyatın bu seviyede devam edeceğini tahmin ediyor.

Erbaa ilçesinin verimli arazilerinde üretimi yapılan patates hasadı yaklaşık 4 bin 200 dekar alanda devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarlada 1,2 liraya kadar düşen patatesi fiyatlarının bu sene 7,5 liraya kadar yükseldi.

Patates, tarla fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Fiyatlardaki artışın yanı sıra patateste veriminde artması çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 5 yıldır patates ekiciliği yapan Dilaver Çonoğlu, hava şartlarından dolayı üründe verim artışı yaşadıklarını belirterek, "Sezon başında bol bereketli bir yıl bekliyorduk. İklim şartlarından dolayı beklentilerimizin karşılığında iyi bir netice aldığımızı görüyoruz. Allah bereket versin, yüzümüzü güldürdü. Ürünün kalitesi iyi" dedi.

Patates, tarla fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

"FİYATLARIN BU BANTTA SEYREDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çonoğlu, bir firmaya anlaşmalı ekim yaptıklarını, fiyatlarda güncelleme beklediklerini belirtti. Erbaa'da patatesin kilogram fiyatının tarlada 6,5 ile 7,5 lira arasında değiştiğini ifade eden Çonoğlu, "Patates fiyatında düşüş olsa bugüne kadar olurdu. Fiyatların bu bantta seyredeceğini düşünüyoruz. Aşağıyı göreceğini düşünmüyoruz. Sezon sonuna belki kışa yönelik artış beklenebilir. Hasadın en yoğun yapıldığı dönemdeyiz. Bu yoğunluğu gördüğü halde fiyat düşmediğine göre ilerleyen dönemde yükseliş olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Patates, tarla fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü
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Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarla fiyatı 7.5 liraya yükselen patates, çiftçiyi rahatlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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