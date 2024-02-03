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Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği sonucunda birçok binada çatlaklar oluştu. Köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi ve 10 ev boşaltıldı. Heyelan kaynaklı olduğu düşünülen çatlaklar nedeniyle yapılan incelemeler devam ediyor.

03.02.2024 14:27
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu, 10 ev boşaltıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği paniğe neden oldu. Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Risk altındaki 10 ev boşaltıldı. Boşaltılan ev sayısının artabileceği belirtildi. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 350 haneli 900 kişinin yaşadığı köyde incelemelerde bulundu.

Hatiboğlu yaptığı açıklamada, "Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda vakıflara ait bir camimiz var, onun çevresindeki evlerde hasar oluştu. Risk teşkil eden evleri hemen boşaltacağız. Bu evlere girişleri yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alçağız. Genişleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik tedbiriyle birlikte gereğini yapacağız. 10 hane boşaltıldı. Yapılacak jeolojik inceleme neticesine göre sayı artabilir.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. 2021 yılında merkez üssü köy sınırları içerisinde yer alan 4.2 büyüklükte bir depremde yaşanmıştı. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı - Son Dakika
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