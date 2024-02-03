Tokat\'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2021 yılında 4.2 büyüklükte deprem yaşanan Günebakan köyünde 3 yıl sonra meydana gelen çatlaklar paniğe neden oldu, 10 ev boşaltıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce başlayan zemin hareketliliği paniğe neden oldu. Köyde bulunan birçok binada çatlaklar oluşurken, köy sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi. Köy sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Köye AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Risk altındaki 10 ev boşaltıldı. Boşaltılan ev sayısının artabileceği belirtildi. Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, 350 haneli 900 kişinin yaşadığı köyde incelemelerde bulundu.
Hatiboğlu yaptığı açıklamada, "Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda vakıflara ait bir camimiz var, onun çevresindeki evlerde hasar oluştu. Risk teşkil eden evleri hemen boşaltacağız. Bu evlere girişleri yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alçağız. Genişleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik tedbiriyle birlikte gereğini yapacağız. 10 hane boşaltıldı. Yapılacak jeolojik inceleme neticesine göre sayı artabilir.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7.1 büyüklükteki depremde 3 bin kişi ölmüştü. 2021 yılında merkez üssü köy sınırları içerisinde yer alan 4.2 büyüklükte bir depremde yaşanmıştı. Köyde meydana gelen çatlakların heyelan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. - SİVAS
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Konya'da ziyarete gittikleri anneannesinde böcek ilacından zehirlenen 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel toprağa verildi. Baba Selahattin Temel, böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyerek başka canların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Yerel › Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Günebakan köyünde çatlaklar oluştu, 10 ev boşaltıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?