Tokat'ın Niksar ilçesindeki kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ın Niksar ilçesindeki kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Tokat\'ın Niksar ilçesindeki kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu beldedeki yaklaşık 400 kadın, ceviz kırma işiyle günlük 300 TL yevmiye kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

22.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu beldedeki yaklaşık 400 kadın, ceviz kırma işiyle günlük 300 TL yevmiye kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar İlçesi'ne bağlı 3 bin nüfuslu Yolkonak Beldesi'nde, 2010 yılında kurulan bir fabrika, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Fabrikada üretilen çeşitli kuruyemiş ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına gönderilirken, özellikle ceviz kırma işinde beldedeki yaklaşık 400 kadın görev alıyor. Bu kadınlar, günlük 300 TL yevmiye ile hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

"400 kadına ekonomik destek veriyoruz"

Fabrika sorumlusu Sebahattin Güneş, "İşletmemiz şu an da kabak çekirdeği kavurma ve ceviz kırma üretimi yapıyoruz. Ceviz kırmayı Yolkonak Beldemizdeki genellikle bayanlara kırdırıyoruz. Yaklaşık 400 kadına ekonomik destek veriyoruz" dedi.

Eskiden ev hanımı olduklarını söyleyen kadınlar ile günlük 300 Türk Lirası yevmiye alarak ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Niksar, tokat, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ın Niksar ilçesindeki kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesindeki kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement