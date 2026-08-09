Hubyar Sultan Anma Etkinliği\'nde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - Tokat'ın Tekeli Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Hubyar Sultan Anma Etkinliği ve Töreni, bölge halkı ve çevre illerden gelenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Tokat'ın 2 bin 646 rakımlı Tekeli Yaylası'nda düzenlenen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i, Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Tokat Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan ve İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yücel karşıladı.

Güney, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizim yüzyıllardır kaderimizde olduğu gibi asfalt yol bitti, yaklaşık 10 kilometre tozun toprağın içinde geldik ama inancımızı hiç kaybetmedik. Mücadelemiz de bunun için olacak. 11 ay Silivri'deydik. Orayı bir çilehane olarak gördük, olgunlaştık, fazlamızla ve eksiğimizle yüzleştik. Bugün daha büyük bir inançla tekrar halka hizmet etmek için aranızdayız. Hubyar Sultan'a gelip niyaz olmak bugüne nasip oldu. Buraya gelip bu inanca güç veren siz değerli canlara yürek dolusu teşekkür ediyorum. Hubyar Sultan hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Etkinlikte Tuncay Balcı, Olcay Yağmur ve Aynur Demir Yılmaz ile ozanlar sahne aldı. Deyişler ve türküler eşliğinde semah dönüldü, ellik oyunları oynandı. Vatandaşlar daha sonra tekkeye geçerek dua etti ve ibadetlerini yerine getirdi.

Hubyar Köyü Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Hubyar Sultan dil, din, ırk ayrımı yapmadan Anadolu'da barışın ve kardeşliğin harcını karan ulu bir çınardır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde birbirimizin kusurunu örtmek, düşmanlıkları dostluğa çevirmek en büyük görevimizdir" dedi.

Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak ise farklı kesimlerin bir araya geldiği kardeşlik ortamının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Hubyar Köyü Eğitim Vakfı Başkanı Hıdır Temel de 2005 yılından bu yana devam eden mülkiyet davaları nedeniyle Hubyar Türbesi'nde restorasyon yapılamadığını belirtti.