Tokat'ın Niksar ilçesinde halk oyunları kursu düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ın Niksar ilçesinde halk oyunları kursu düzenleniyor

Tokat\'ın Niksar ilçesinde halk oyunları kursu düzenleniyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen halk oyunları kursunda buluşuyor. Haftada üç gün bir araya gelerek yöresel oyunları öğrenen kursiyerler, stres atıyor ve spor yaparak zinde kalmayı hedefliyor.

21.05.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen halk oyunları kursunda buluşuyor. Haftada üç gün bir araya gelerek yöresel oyunları öğrenen kursiyerler, stres atıyor ve spor yaparak zinde kalmayı hedefliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde farklı mesleklerden ve yaşlardan insanların bir araya geldiği bir grup, folklor oynayarak hem stres atıyor hem de spor yapıyor. Halk oyunları tutkunları haftada üç gün bir gençlik merkezi salonunda buluşuyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan yaklaşık 20 kişi, halk oyunlarını öğrenirken günün stresini de atıyor ve zinde kalmayı hedefliyor. Bu sayede müzik eşliğinde yöresel oyunlarını icra eden kursiyerler, keyifli ve sağlıklı vakit geçiriyor.

"Herkes için eğlenceli ve öğretici bir ortam"

Halk Eğitim Merkezi kurs hocası Sinem Bal, kursta her yaştan insanın bulunduğunu belirterek, "Tokat Niksar Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları eğitmeni olarak görev yapıyorum. Kursumuzda 9-10 yaşında öğrencilerimizden 60'larında olan katılımcılarımıza kadar her yaştan insan mevcut. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla gelip burada sinirlerini ve streslerini attıkları, kültürümüzü öğrendikleri bir ortam sunuyoruz. Kursiyerlerimiz çok mutlu. İlk geldiklerinde ellik oynar geçeriz diyorlar, ancak iş biraz tekniğe dönünce 'Biz ellik bilmiyormuşuz' diyorlar. Normalde halk arasında oynadıkları oyunları burada daha teknik ve ekibe katılacak şekilde öğreniyorlar. İlk başta bocalasalar da şu anda oyunları rahat öğreniyorlar. Yıl sonunda Halk Eğitim Merkezi'nin gösteri sergisinde açılış gösterisi yaparak ekip ruhunu tatmış olacağız" dedi.

"Katılımcılar, farklı yaş ve meslek gruplarından"

Kursa farklı meslek ve yaş gruplarından katılımcıların olduğunu belirten Sinem Bal, "Niksar'da ikamet eden birçok meslekten arkadaşımız var. Bir trafik polisi, hemşire, ebe, emekli, kuaför, güzellik salonu sahibi, iş insanı, dükkan sahibi ve esnaf gibi birçok kesimden kursiyerlerimiz var. Başka gelmek isteyen kişileri de bekleriz. Buyursunlar, kültürümüzü beraber öğrenelim" diye konuştu.

"Halk oyunları ile spor ve kültür bir arada"

İş insanı Leman Bozbalak, halk oyunlarını çok sevdiğini ve geçmişte eğitmenlik yaptığını ifade ederek, "Halk oyunları kursunun açılması için çok talep oldu. Biz de Sinem Hanım'dan talep ettik ve kursun açılmasında büyük katkı sağladı. Ben çok mutluyum, eski dönemlerimi hatırlıyorum. Hem spor adına oldukça faydalı, hareket etmiş oluyorsunuz, kondisyonunuz iyi duruma geliyor hem de kültürümüzü öğrenmiş oluyorsunuz. Durumdan oldukça memnunum" şeklinde konuştu.

Emekli hemşire Serpil Özçelik ise yöresel kültürü öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Emekli sağlık çalışanıyım. Emekli olduktan sonra Halk Eğitim'de birçok kursa katıldım. Bu yıl da Tokat Halk Oyunları kursunu seçerek geldim. Çok mutluyuz, eğleniyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de yöremizin oyunlarını ve kültürlerini öğreniyoruz. Heyecanla geliyoruz. Ders saatlerimizin uzun olmasına rağmen vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Niksar, Stres, Tokat, Spor, Kültür, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ın Niksar ilçesinde halk oyunları kursu düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Kocaeli’deki bir ortaokulda öğretmenlerin maaşlarındaki ek ders ücretiyle ilgili yolsuzluk iddiası Kocaeli'deki bir ortaokulda öğretmenlerin maaşlarındaki ek ders ücretiyle ilgili yolsuzluk iddiası
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
13:43 Londra’dan Singapur’a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 16:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde halk oyunları kursu düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement