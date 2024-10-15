Tokat'ta 17 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İle Hastaneye Kaldırıldı

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17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

TOKAT - Tokat'ta 19 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda 17 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerinden yardı istedi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 17 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.