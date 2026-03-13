Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi. AFAD gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Tokat'ta 5.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?