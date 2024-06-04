Tokat'ta Akzambak Üretiminde Büyük Başarı - Son Dakika
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Tokat'ta Akzambak Üretiminde Büyük Başarı

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretiminde büyük başarı yakalayan Fikret Aydemir'in mirası, oğlu Erdi Can Aydemir tarafından özenle sürdürülüyor. Babasından kalan 200 bin akzambak çiçeğine göz gibi bakan Erdi Can Aydemir, bu yıl üretimi durdurup bakım çalışmalarıyla daha kaliteli ürünler elde etmeyi hedefliyor.

04.06.2024 11:28
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Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretiminde büyük başarı yakalayan Fikret Aydemir'in mirası, oğlu Erdi Can Aydemir tarafından özenle sürdürülüyor. Babasından kalan 200 bin akzambak çiçeğine göz gibi bakan Erdi Can Aydemir, bu yıl üretimi durdurup bakım çalışmalarıyla daha kaliteli ürünler elde etmeyi hedefliyor. Aydemir, soğanları tek tek sökerek toprağı ilaçladığını ve kapasiteyi 400 bine çıkarmayı planladığını belirtti.

Tokat'ta emekli olduktan sonra evinin bahçesinde hobi olarak akzambak üretimine başlayan ve kısa sürede bu işte başarı yakalayarak seri üretime geçen Fikret Aydemir'in mirası, oğlu Erdi Can Aydemir tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bir süre önce hayatını kaybeden Aydemir'in oğlu Erdi Can, babasından kalan akzambaklara büyük bir özenle bakıyor. Aydemir, Tokat'taki hobi bahçelerinde yetiştirdiği yaklaşık 200 bin akzambak çiçeğini tek tek sökerek, babasının mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Akzambağın koruma altında olması nedeniyle, ekileceği toprağı ve soğanlarını ilaçlayarak, daha kaliteli ürünler elde etmek amacıyla bu yıl üretimi durdurma kararı aldı.

"Babamdan miras kalan akzambaklarına gözüm gibi bakıyorum"

Erdi Can Aydemir, 16 yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, "14 sene boyunca babamla birlikte çalıştım. Babam rahmetli olduktan sonra, onun emaneti olan akzambak çiçeklerine gözüm gibi baktım ve çoğaltmaya devam ediyorum. Bu yıl çiçekleri bakıma aldık, çiçek almadık. Soğanlarının daha kaliteli olması için uğraşıyoruz. Önümüzdeki yıl daha iyi verim alacağız ve Türkiye ile dünyaya sağlıklı bir şekilde ihracatını sağlayacağız" dedi.

Aydemir, Lilium Candidum olarak bilinen mis akzambak çiçeklerinin doğal antibiyotik özellikleri nedeniyle ilaç ve gıda fabrikalarında çay olarak üretildiğini, poleninden organik boya yapıldığını ve kozmetik alanında kolonya ve sabun gibi çeşitli ürünlerde kullanıldığını belirtti. Ayrıca, bu yılki bakım çalışmaları ile daha sağlıklı ve kaliteli çiçekler elde etmeyi hedeflediğini vurguladı.

"400 bin kapasiteye çıkartmayı planlıyorum"

Babasının mirasını en iyi şekilde yaşatmak için çalışmalara devam eden Aydemir; "Soğanlarını söktüm, toprak ilaçlanıyor, demir ve kalsiyum veriyorum. Tokat'ın çeşitli bölgelerinde bulunan hobi bahçelerimde toplamda 160 ile 200 bin civarında akzambak soğanımız mevcut. 400 bin kapasiteye çıkartmayı planladığım için bu yıl bunları bakıma aldım" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Akzambak Üretiminde Büyük Başarı - Son Dakika

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