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Tokat'ta çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanlara karşı 'ayısavar' sistemi kuruldu - Son Dakika
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Tokat'ta çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanlara karşı 'ayısavar' sistemi kuruldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde 55 yıldır elektronik tamirciliği yapan Tahir Üngör, çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanların bahçe ve tarlalara girmesini önlemek için 'ayısavar' adını verdiği sistem kurdu. Güneş enerjisi ile çalışan sistemde gerek tarım arazisine gerekse arı peteklerine yaklaşan ayı ve yabani hayvanlar düşük akımlı yüksek voltajlı elektrikle çarpılıyor.

Tokat\'ta çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanlara karşı \'ayısavar\' sistemi kuruldu
04.01.2024 - 11:12,
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 55 yıldır elektronik tamirciliği yapan Tahir Üngör, çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanların bahçe ve tarlalara girmesini önlemek için 'ayısavar' adını verdiği sistem kurdu. Güneş enerjisi ile çalışan sistemde gerek tarım arazisine gerekse arı peteklerine yaklaşan ayı ve yabani hayvanlar düşük akımlı yüksek voltajlı elektrikle çarpılıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 55 yıldır elektronik işi yapan 72 yaşındaki Tahir Üngör, çiftçilerden gelen talep üzerine güneş enerji sistemiyle çalışan "ayısavar" yapmaya karar verdi.

Üngör, yaptığı makine ile hayvanların zarar görmediğini sadece şoka uğradıklarını belirterek; "Son zamanların ihtiyacı, çevrede yabani hayvanlar çoğaldı, ovada domuz çoğaldı, dağlarda ayılar şehir merkezine kadar inmeye başladılar. Dolayısıyla hayvanlar aç kaldıkları zaman arıcıların peteklerine ve çiftçilerin mısırına pancarına daldılar. Haliyle ihtiyaç doğdu, talep üzerine de ben bunları ürettim. Cihazlar güneş enerjili ve şebeke elektriği ile çalışabilecek şekilde iki türlü imal ediliyoruz. Her iki cihazdan da imal ediyorum. Güneş enerjili olan cihazlarımız 12 voltluk aküyü dolduruyor güneş paneli yardımıyla, 12 voltu 25 Bin volt civarına çıkarıyor. Biz bunu tarlanın etrafına çektiğimiz veya arı peteklerinin bulunduğu alanın etrafına çektiğimiz bir veya üç sıra teli besliyoruz bu cihazla. Hayvan dokunduğu zaman çarpılıyor ve içgüdüsel olarak da bir daha oraya gelmiyor. Bu elektrik çarpmasından hayvan bir zarar görmüyor, düşük akımla çalıştığı için sadece şok etkisi yapıyor. Hayvan dokunduğu zaman şok etkisi yapıyor ve hayvan bir daha da oraya uğramıyor" dedi.

Tahir Üngör, iyi bir elektronikçinin mantıken bunu yapabileceğini belirterek; "Elektronik işiyle uğraşıyorum, işimi de iyi yapıyorum. İyi bir elektronikçi mantıken bunu planlayabilir. İhtiyaç hasıl olunca oturdum şemalandırdım ve daha sonra faaliyete geçirdim. Bu makine, bir güneş panelinden, aküden, aküyü şarj eden devre, osilatör devre var, bu devrede 300 ila 450 volt arası cereyan çıkarıyor. Bu 450 voltu sonra 30-40 ile 50 ile çarpacak şekilde bir trafo devremiz var yüksek gerilim elde ediyoruz. Güneş enerjili olan 5 Bin ila 7 Bin TL arası değişirken, yerin büyüklüğüne göre ortalama 5 Bin 500 TL'yi buluyor" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tokat'ta çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanlara karşı 'ayısavar' sistemi kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta çiftçilerin korkulu rüyası olan yabani hayvanlara karşı 'ayısavar' sistemi kuruldu - Son Dakika
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