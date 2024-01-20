Çantasını durakta unuttu, çalındığını düşünen gözü yaşlı kadın gerçeği güvenlik kamerasını izleyince öğrendi

Tokat'ta 65 yaşındaki Münise Benli, diyetisyene gittiği sırada çantasını durakta unuttu. Civarda bulunan bir restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Benli, çantasını bulan gençlere dua etti.

Tokat'ın Mahmutpaşa Mahallesinde yatalak annesiyle yaşayan 65 yaşındaki Münise Benli, diyetisyene gitmek için otobüse bindi. İndiği durağın oturağına oturarak raporlarını hazırlayan Benli, çantasını durakta unuttu. 200 metre ilerdeki diyetisyene giden Benli, çantasının yanında olmadığını fark edince otobüsten indiği durağa geri geldi. 2 dakika içerisinde çantasının duraktan alındığını gören Benli, polis ekiplerine haber verdi. Çantasında bulunan banka ve kredi kartlarını iptal ettiren Benli, nüfus cüzdanı için de hükümet konağına gitti. İçerisinde diyetisyene vereceği para ve kira parası da bulunan çantayı kaybeden Münise teyze, durumu yeğenine söyleyerek yardım istedi. Yeğeniyle birlikte çantayı unuttuğu durağa giderek çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarını izleyen Benli, gördükleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Kayıtta sokakta yürüyen iki tane gencin oturakta bulunan çantayı alarak, durağın arkasında bulunan bir işletmeye verdiği görüldü. Cafeye giderek çantasına kavuşan Benli, sımsıkı sarıldığı çantasını bulan gençlere dua etti.

Diyetisyene gitmek için evden çıktığını belirten Münise Benli, "Minibüsten indim. Duraktan 200 metre kadar gittim geri geldim. Diyetisyene gidiyordum. Diyetisyene de para verecektim. Durağa oturduğumda diyetisyene vereceğim raporları almışım. Çantamı durakta bırakmışım. Diyetisyene gidip fark ettim hemen geri döndüm ama çantayı bulamadım. İçerisinde kimliğim, kredi kartlarım, maaş kartım ve bir miktar da param vardı. Kim bulduysa emniyete getirmelerini rica ediyorum. Dul, gariban bir kadınım. Allah razı olsun. Allah tuttuklarını altın etsin. Yeğenimle çantayı aramaya durağa geldim. Kafeye bırakmışlar" dedi. - TOKAT