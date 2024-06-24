Tokat'ta çocuklar çamurlu su birikintilerinde serinledi - Son Dakika
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Tokat'ta çocuklar çamurlu su birikintilerinde serinledi

Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'nde yaşanan 36 derece sıcaklık, çocukları farklı serinleme yöntemlerine yönlendirdi. Sıcaktan etkilenen çocuklar, yerde biriken çamurlu su birikintilerine atlayarak serinlemeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı bu serinleme yöntemi, arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

24.06.2024 14:59
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Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'nde 36 dereceyi bulan sıcak hava, çocukları ilginç serinleme yöntemlerine itti.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tokat'ta sıcak havadan etkilenen çocuklar, yerde biriken çamurlu su birikintilerine atlayarak serinletmeye çalıştı. Yer yer 30 santimetreyi bulan su birikintilerine atlayan çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Bu ilginç serinleme yöntemi, çocukların arasında unutulmaz anlara da sahne oldu. Çamurlu suda yüzen çocuklar, arkadaşları tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çamurlu suda yüzmenin keyfini çıkardıkları görüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta çocuklar çamurlu su birikintilerinde serinledi - Son Dakika

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