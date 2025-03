Tokat\'ta Down Sendromlular Günü Etkinliği

Tokat'ta 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, üretim atölyelerinde çikolata ve ekmek yaparak iftarda misafirlerle paylaştı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında down sendromlu çocuklar, Tokat'ın tarihi ve kültürel mekanlarından klasik otobüslerle alınarak çikolata ve ekmek atölyelerine götürüldü. Burada hayal güçlerini yansıttıkları özel tasarım ekmek ve çikolataları üreten çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de üretmenin mutluluğunu tattı. Günün sonunda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gülbahar Hatun İmarethanesinde düzenlenen iftar programında özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Çocuklar, gün içinde ürettikleri ekmek ve çikolataları iftara katılan misafirlerle paylaşarak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. "Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, hem farkındalık oluşturdu hem de down sendromlu bireyler ile toplum arasındaki bağları güçlendirdi. - TOKAT