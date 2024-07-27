Tokat'ta Et Yemeyenlere Özel Kanat Kebabı - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Et Yemeyenlere Özel Kanat Kebabı

Tokat'ta bir lokanta, et yemeyen müşterilerinin talepleri üzerine Tokat Kebabına alternatif bir kebap türü geliştirdi. Kanatla denen bu kebap hem tadı hem de fiyatıyla memnun etti. Lokantaya gelen müşterilerin isteği üzerine geliştirilen Kanat kebabı, et yemeyen ve bütçesi kısıtlı olan müşterileri memnun etti. Kanat kebabı, tavukla aynı lezzeti sunarken, daha hafif ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak tercih ediliyor.

27.07.2024 10:23
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Tokat'ta bir lokanta, et yemeyen müşterilerinin talepleri üzerine Tokat Kebabına alternatif bir kebap türü geliştirdi. Kanatla denen bu kebap hem tadı hem de fiyatıyla memnun etti.

Tokat'ta faaliyet gösteren bir lokantada, müşterilerin talepleri doğrultusunda Tokat kebabının bir alternatifi olarak kanat kebabı sunulmaya başlandı. İşletme sahibi Mustafa Demirkol, Tokat kebabına alternatif olarak geliştirdikleri bu yeni ürünü, et yemeyen müşteriler için özenle hazırladıklarını ifade etti. Tokat kebabına alternatif olarak sunulan Kanat kebabı, özellikle et yemeyen ve bütçesi kısıtlı olan müşterileri memnun etti.

"Kanat kebabının fiyatı Tokat kebabının yarı fiyatı"

Lokantaya gelen müşterinin isteği üzerine Tokat kebabını kanatla denediklerini ifade eden bir işletme sahibi Mustafa Demirkol, "Tokat kebabına alternatif olarak bu kendi ürünümüz. Et yemeyen müşterilerimiz için bunu gerçekleştirmeye özen gösterdik. Kanat kebap aynı tokat kebabı et yerine yaprak kanat kullanıyoruz. Bu kebabın birinci özelliği et yemeyenlere tavukla aynı lezzeti tattırmaya gayret gösteriyoruz. Yine kuyruk yağı, yine patates, yine patlıcan var. Aralarda kuzu eti yerine kanat kullanmaktayız. Bunun bir farkındalığı da şu ki bütçesi uygun olmayan kardeşlerimiz de bunu tercih edebiliyorlar. Fiyat hemen hemen diğeriyle neredeyse yarı yarıyadır. Tokat kebabı lezzetini kanatla da gidermeye çalışan insanlarımız da var. Bu hizmeti vermekten de biz onur duyuyoruz. Tesadüf eseri bir müşterimiz ısrarla istedi, biz de yaptık. Biz kendimiz de çok beğendik. Beğendikten sonra da talep eden müşterilere ve ben et yemiyorum diyen müşteri buna alternatif olarak sunmaktayız" dedi.

"Hem vücut hem de cüzdan sıhhati için deneyimlenebilir"

Tokat kebabı yanında kanat kebabı da merak ederek lezzeti tatmak için Erzurum'dan geldiğini ifade eden Ali Kürşat Bilgin "Erzurum'dan gelip bir Tokat kebabı deneyelim dedik. İnternette de tavuk kebabıyla da denediklerini görünce biz deneyelim dedik. Tabii etten biraz daha hafif. Sıcak havalarda denenebilir. Vücuda biraz daha rahat hem özellikle kolesterolden falan kaçan insanlar varsa çok rahat deneyimleyebilecekleri güzel bir lezzet. Tabii ki hem vücut sıhhati hem cüzdan sıhhati açısından deneyimlenebileceği söylenebilir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Et Yemeyenlere Özel Kanat Kebabı - Son Dakika

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