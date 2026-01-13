Kar yağışına karşı Tokat Belediyesi\'nden etkin mücadele

Tokat Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ilk anından itibaren gece gündüz demeden yürüttükleri özverili çalışmalarla ana arterlerden mahalle yollarına kadar şehir genelinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.

Tokat'ta başlayan kar yağışıyla birlikte Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ilk andan itibaren sahaya inerek karla mücadele çalışmalarını bizzat yönetti. Başkan Yazıcıoğlu, gece boyunca ve sabahın erken saatlerine kadar şehir genelinde sahada kalarak ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi, süreci anbean koordine etti.

Tüm ekipler eş zamanlı sahaya indi

Karın ilk düştüğü andan itibaren Tokat Belediyesi'ne bağlı tüm teknik ekipler Başkan Yazıcıoğlu'nun talimatları doğrultusunda eş zamanlı olarak sahaya sevk edildi. Ana arterler, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve mahalle yollarında yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde şehir genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı, tüm yollar açık tutuldu.

"Gerekirse sabaha kadar çalışır, kürek atarım"

Saha denetimleri sırasında ekiplerle birlikte çalışan Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek, "Gerekirse sabaha kadar çalışır, kürek atarım. Karın ilk düştüğü andan itibaren sahadayız. Sabahın erken saatlerine kadar ekiplerimizin başındaydık. Bu şehri ayakta tutan bu emeği, bu fedakarlığı Tokat adına, şahsım adına yürekten takdir ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Solüsyon uygulamasıyla etkin ve planlı mücadele

Başkan Yazıcıoğlu'nun sahadaki koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, buzlanma riskine karşı solüsyon uygulaması başta olmak üzere tuzlama ve kar küreme faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Özellikle yoğun kullanılan güzergahlarda yapılan solüsyon uygulamalarıyla ulaşım güvenliği üst seviyede tutuldu. - TOKAT