Tokat'ta Kavun Üreticisinden Hayırseverlik Örneği - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta Kavun Üreticisinden Hayırseverlik Örneği

Tokat\'ta Kavun Üreticisinden Hayırseverlik Örneği

Tokat'ta kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk, bu yılki verimli hasat sonrası 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıtarak hayırseverlik örneği gösterdi.

22.08.2024 16:58  Güncelleme: 17:01
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Tokat'ta bu yıl tarım ürünlerindeki yüksek verim, hayırsever üreticilerin dikkat çekici yardımlarına vesile oldu. Geçtiğimiz hafta bir karpuz üreticisinin Zile ilçesinde 43 ton karpuzu ücretsiz dağıtmasının ardından, bu kez de kent merkezinde kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk, hayır için 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı.

Tokat'ta Oğuzhan Türk, bu yılki kavun hasadının verimli geçmesi nedeniyle ürünlerini yiyemeyen vatandaşlara ulaştırmak amacıyla böyle bir hayır işine giriştiğini belirtti. 25 ton kavun yüklü tır, Tokat'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binasının önüne çekildi. Kısa sürede büyük ilgi gören dağıtımda 25 ton kavun, 40 dakika içerisinde tükendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Kavun Üreticisinden Hayırseverlik Örneği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Kavun Üreticisinden Hayırseverlik Örneği - Son Dakika
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