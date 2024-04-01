YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Tokat'ta MHP Rüzgarı Esti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ta MHP Rüzgarı Esti

Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı seçildi. İlçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.

01.04.2024 18:42  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta MHP rüzgarı esti

TOKAT - Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı olurken ilçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.

Tokat'ta 31 Mart Mahalli İdareleri Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99,8'i açıldı. Açılan sandıklardan çıkan kesin olmayan sonuca göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aldığı 46 bin 778 oy ve yüzde 54,86 ile belediye başkanı seçildi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu ise 25 bin 732 oy ve yüzde 30,18 ile ikinci oldu. Merkezde olduğu gibi 2024 seçimlerinde ilçelerde de MHP rüzgarı esti. İlçelerde 6 MHP'li aday önde tamamlarken 3'ünde AK Parti ve 2'sinde de CHP kazandı. Almus'ta MHP'li Bekir Özer, Yeşilyurt'ta MHP'li Muhsin Yılmaz, Erbaa'da MHP'li Ertuğrul Karagöl, Pazar'da MHP'li Şerafettin Pervanlar, Reşadiye'de MHP'li Ergün Ünal, Sulusaray'da MHP'li Davut Kılıç, Artova'da AK Parti'li Ali Güner, Başçiftlik'te AK Parti'li Şaban Polat, Niksar'da AK Parti'li Semih Tepebaşı, Turhal'da CHP'li Mehmet Erdem Ünal, Zile'de ise CHP'li Şükrü Sargın seçimi kazanan isim oldu.

Bu sonuca göre 1920 yılında il olan Tokat'ta ilk defa MHP'den belediye başkanı seçimi büyük farkla kazanmış oldu. Partililer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek geç saatlere kadar seçim sevinci yaşayarak binlerce MHP'li Tokat sarması oynadı.

Kaynak: İHA

Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti, Tokat, MHP, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta MHP Rüzgarı Esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 19:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta MHP Rüzgarı Esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement