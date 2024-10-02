Tokat'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tokat'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki

Geniş Video İzle

Tokat'ta öğretmenler, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı il müdürlüğü önünde eylem yaptı.

02.10.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TOKAT)- Tokat'ta öğretmenler, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne il milli eğitim müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, "Mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir" dedi.

Tokat'ta eğitim sendikaları, il milli eğitim müdürlüğü önünde bir araya gelerek Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamaya, Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen katıldı.

"Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir"

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel şunları söyledi:

"17 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonun üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemekte ısrar etmek doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa ILO ve UNESCO ortak belgesi olan; 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi' metni esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir."

Tokat\'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ercan Özel, Politika, Eğitim, Yerel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:34 AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü: Hedefimiz enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 20:07:22. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement