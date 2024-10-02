Tokat\'ta Öğretmenlerden Kanun Teklifine Tepki

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(TOKAT)- Tokat'ta öğretmenler, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne il milli eğitim müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, "Mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir" dedi.

Tokat'ta eğitim sendikaları, il milli eğitim müdürlüğü önünde bir araya gelerek Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamaya, Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen katıldı.

"Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir"

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel şunları söyledi:

"17 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonun üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemekte ısrar etmek doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa ILO ve UNESCO ortak belgesi olan; 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi' metni esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı sesimizi duymalı, taleplerimize kulak vermelidir."